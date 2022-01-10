"Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков": о ситуации в Казахстане рассказали в КНБ

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О ситуации в Казахстане на 10 января рассказали в республиканском оперативном штабе - ситуация в стране стабилизировалась, все административные здания, ранее захваченные боевиками, освобождены, сообщается на официальном сайте КНБ РК.

"С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз.

Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз.

Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности.

Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности, в добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков", - говорится в сообщении комитета нацбезопасности.

Ранее КНБ сообщал, что в Алматы нейтрализовали две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках в южной столице.

По данным МВД, к этому часу задержано порядка 8 тысяч человек, участвовавших в беспорядках в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950249-provodyatsya-zachistki-mest-vozmozhnogo-ukrytiya-boevikov-o-situatsii-v-kazahstane-rasskazali-v-knb/