"Заплатил ценой своей жизни": отец погибшего сотрудника СИЗО обратился к казахстанцам

Фото: КУИС МВД РК

9 января в Талдыкоргане в последний путь проводили сотрудника ДУИС по Алматинской области, прапорщика юстиции Ербола Ержанова, погибшего во время вооруженного нападения на следственный изолятор. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КУИС МВД РК.

Трагедия случилась 7 января. Вооруженная группа открыла огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились за территорией учреждения ЛА-155/16 (следственный изолятор) в Талдыкоргане.

От полученных огнестрельных ранений головы и ноги погиб прапорщик юстиции Ержанов Ербол Тлеубекович.

Фото: КУИС МВД РК

"Мой сын работал в СИЗО 22 года. 6 января у него подошел срок и он должен был выйти на пенсию. Но не дожил. Ценой своей жизни заплатил за мир и спокойствие Родины. Прошу вас, будьте сплоченными, террористы нас использовали. Не поддавайтесь на провокации", - обратился к казахстанцам отец погибшего.

У Ербола Ержанова остались его отец, супруга и двое детей. Сын погибшего является курсантом Военного института. Он не смог приехать на похороны отца, так как находился на базе учебного заведения в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Напомним, ранее и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что 6 и 7 января в Таразе и Талдыкоргане полицейские пресекли ряд попыток вооруженных захватов следственных изоляторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950239-zaplatil-tsenoy-svoey-zhizni-otets-pogibshego-sotrudnika-sizo-obratilsya-k-kazahstantsam/