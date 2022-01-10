Почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков. Об этом сообщили в ситуационном центре МВД, пишет официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
"По всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.
Изъяты 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что в Алматы КНБ нейтрализовал две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках в городе. Среди задержанных есть иностранец.
Сегодня в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков.
Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин назвал события в стране "гибридной террористической атакой на Казахстан".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950235-pochti-8-tysyach-chelovek-zaderzhali-v-kazahstane-posle-besporyadkov/