Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти 8 тысяч человек задержали в Казахстане после беспорядков. Об этом сообщили в ситуационном центре МВД, пишет официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

"По всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

Изъяты 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в Алматы КНБ нейтрализовал две экстремистские ячейки, члены которых участвовали в массовых беспорядках в городе. Среди задержанных есть иностранец.

Сегодня в Казахстане объявлен траур по погибшим в результате беспорядков.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин назвал события в стране "гибридной террористической атакой на Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950235-pochti-8-tysyach-chelovek-zaderzhali-v-kazahstane-posle-besporyadkov/