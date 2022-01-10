Госсекретарь Казахстана: Серьезный риск сохраняется, все службы приведены в готовность

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Госсекретарь РК Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал, как быстро может стабилизироваться ситуация в стране и какова вероятность повторения террористических атак, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не хотел бы, чтобы мы как-то расслаблялись и самоуспокаивались. Не хотел бы этого допускать, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность", - отметил он.

По его словам, гражданам не случайно говорят о том, как важно сообщать о каких-то подозрительных лицах или предметах.

"Эти же объявления не случайно даются, потому что угроза не у ворот, как говорится. Угроза уже внутри, угроза рядом. Нужно сохранять бдительность. Но, я думаю, что самые такие напряженные, острые моменты мы все-таки прошли", - резюмировал госсекретарь Казахстана.

Напомним, Карин назвал последние события "гибридной террористической атакой на Казахстан". Он отметил, что на кону стоял вопрос о сохранении государства.

Сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим.

Между тем МВД сообщает о задержании почти 8 тысяч человек, участвовавших в беспорядках по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950232-gossekretar-kazahstana-sereznyy-risk-sohranyaetsya-vse-sluzhby-privedeny-v-gotovnost/