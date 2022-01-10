Тело погибшего во время беспорядков в Алматы курсанта доставили в Актау

Битим Мейрхан. Фото: КНБ РК

В Актау доставили тело курсанта Пограничной академии КНБ Мейрхана Битима, который погиб в Алматы во время массовых беспорядков.

Как передает "Хабар 24", в воскресенье, 9 января, тело ставшего жертвой погромщиков курсанта доставили на родину, в Актау.

20-летний Мейрхан Битим вырос в многодетной семье, школу окончил в Актау, в Алматы учился в Пограничной академии КНБ Казахстана.

Как сообщил начальник отдела воспитательной, идеологической и кадровой работы департамента ПС КНБ РК по Мангистауской области Нурлан Темиргалиев, курсант погиб на территории самой академии. При въезде в академию он защищал хозяйственный КПП, получил ранение.

"Это большая утрата и для всего Казахстана, и для органов национальной безопасности. В свою очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Раз он выбрал военную профессию, поступил в пограничную академию КНБ, значит, он мечтал стать офицером, пограничником и защищать рубежи нашей родины", - заявил Нурлан Темиргалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950159-telo-pogibshego-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-kursanta-dostavili-v-aktau/