Люди начали нести цветы к посольству Казахстана в Москве

Цветы. Кадр из видео: Telegram-канал Shot

Люди начали нести цветы к зданию посольства Казахстана в Москве в знак скорби, передает NUR.KZ.

Как передает Telegram-канал Shot, неравнодушные граждане и казахстанцы, живущие в Москве, приносят цветы к зданию посольства Казахстана в знак скорби о погибших в результате беспорядков в нашей стране.

"На душе тяжело. На моей Родине случилась беда. Погибли люди, погибли дети. Я пришел возложить цветы во имя погибших. Безвинные люди погибли. Очень тяжело" - рассказал один из пришедших к зданию диппредставительства.

Напомним, что в Казахстане сегодня день траура по погибшим в результате терактов.

Сегодняшние события, такие как заседание Бюро мажилиса, а также онлайн-саммит ОДКБ, начались с минуты молчания в память о погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Алматы "войдут в историю как алматинская трагедия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1949913-na-moey-rodine-sluchilas-beda-lyudi-nachali-nesti-tsvety-k-posolstvu-kazahstana-v-moskve/