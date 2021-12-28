Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле

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Боевики открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле, передает Twitter агентства Asvaka.

Десятки молодых девушек вышли на демонстрации на улицы афганской столицы. Они выкрикивали лозунги "Мы - голос голодающих людей", "Справедливость, справедливость," "Да здравствует человечность," "Геноцид, предательство," и "Мы устали от игнорирования".

Когда женщины находились около кабульской больницы, члены "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) открыли по ним огонь.

Информации о раненых или убитых нет.

В сентябре женщины вышли на протесты на улицы Кабула. Они требовали равные с мужчинами права. Талибы, чтобы разогнать демонстрантов, применили слезоточивый газ и стреляли в воздух.

Также мы писали, что с минувшего воскресенья талибы ввели новое правило. Теперь одиноким женщинам нельзя отправляться в поездки на дальние расстояния без сопровождения мужчины-родственника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1948930-taliby-otkryli-ogon-po-protestuyuschim-zhenschinam-v-kabule/