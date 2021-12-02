15-летний ученик открыл стрельбу в школе в США и убил четырех подростков

Четыре школьника погибли при стрельбе в городе Оксфорд. Фото: Scott Olson/Getty Images

В городе Оксфорд американского штата Мичиган произошла стрельба в школе. В результате происшествия погибли четыре человека и еще семеро получили ранения, передает NBC.

В преступлении подозревается 15-летний ученик этой школы Итан Крамбли, который на данный момент уже находится под стражей.

По словам прокурора округа Окленд Карен Макдональд, нападение на учеников было заранее спланировано.

Отмечается, что через пять минут после получения первого сигнала о чрезвычайной ситуации Крамбли был задержан полицией. Он совершил не менее 30 выстрелов.

Все убитые подростки были учащимися школы, отметили в полиции. Среди пострадавших – один из учителей учебного заведения.

"Он стрелял в людей с близкого расстояния, часто в голову или грудь. Это абсолютно бессердечное убийство", – сказал шериф Майкл Бушар.

Подозреваемого будут судить как взрослого, ему отказано в залоге.

В мае 11 человек погибли при стрельбе в школе в Казани. Один из устроивших перестрелку в школе был задержан правоохранительными органами. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1944848-15-letniy-uchenik-otkryl-strelbu-v-shkole-v-ssha-i-ubil-chetyreh-podrostkov/