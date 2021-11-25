Судебный процесс начался в Шри-Ланке над родственниками террористов, устроивших взрывы в 2019 году

Личные вещи жертв теракта в Шри-Ланке в 2019. Фото: Nicky Woo/NurPhoto via Getty Images

В Шри-Ланке начался судебный процесс над возможными сообщниками террористов-смертников, устроивших взрывы в 2019 году, передает Би-би-си.

В пасхальное воскресенье 21 апреля 2019 года восемь террористов устроили взрывы в трех церквях и трех пятизвездочных отелях неподалеку. В результате погибли 267 человек, среди них не менее 45 иностранцев. Около 500 человек были ранены.

Все восемь смертников погибли в результате инцидента.

В Шри-Ланке сейчас начался судебный процесс над 25 мужчинами, которые являются предполагаемыми сообщниками и даже родственниками смертников. К примеру, среди обвиняемых есть отец двух совершивших теракт и еще один, которого подозревают в причастности в Исламскому государству (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Всем им предъявлено более 23 тыс. обвинений, включая сговор с целью убийства, пособничество и подстрекательство к терактам, а также сбор оружия и боеприпасов.

Для дачи показания было вызвано 1215 свидетелей. Судебный процесс может занять годы, а то и 10 лет.

Адвокаты подозреваемых заявили, что весь этот процесс является "бесполезным занятием", которое не принесет никаких результатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1943821-sudebnyy-protsess-nachalsya-v-shri-lanke-nad-rodstvennikami-terroristov-ustroivshih-vzryvy-v-2019-godu/