Террористы проникли в здание больницы в Кабуле, около которой произошли взрывы

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Террористы проникли в здание госпиталя в Кабуле, где ранее прогремели взрывы, передает РИА Новости.

"Группа террористов-смертников проникла в больницу на 400 мест, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь", - говорит очевидец.

По его словам, террористы-смертники вступили в бой с представителями "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Сообщения о двух взрывах около кабульского госпиталя поступили от очевидца. Теперь эту весть подтвердил представитель талибов Билал Карими.

"Два взрыва произошли в десятом округе Кабула", - говорит Карими.

Информация о погибших или пострадавших не сообщается.

Ранее представители "Талибана" опровергли информацию о том, что бывшие военные Афганистана примкнули к членам Исламского государства (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). Многие из экс-военных проходили профессиональную подготовку в Соединенных Штатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1940157-terroristy-pronikli-v-zdanie-bolnitsy-v-kabule-okolo-kotoroy-proizoshli-vzryvy/