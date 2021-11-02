Рядом с больницей в Кабуле прогремели два взрыва

Взрыв около больницы в Кабуле. Фото: Telegram/РИА Новости

Рядом с кабульской больницей прогремели два взрыва, передает РИА Новости.

Как сообщает очевидец произошедшего, около больницы в столице Афганистана прогремел взрыв. О погибших или пострадавших не сообщается.

"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", - говорит очевидец.

Спустя некоторое время прогремел второй. Около военного госпиталя. Одновременно с этим слышны выстрелы.

"Также произошел второй взрыв", - сказал источник.

Ранее представители "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) опровергли информацию о том, что бывшие военные Афганистана примкнули к членам Исламского государства (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). Многие из экс-военных проходили профессиональную подготовку в Соединенных Штатах.

Эксперты опасаются, что последние могут поделиться своим опытом с ИГ.

Также мы писали, что жители Афганистана пожаловались на участившиеся разбойные нападения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1940153-ryadom-s-bolnitsey-v-kabule-progremeli-dva-vzryva/