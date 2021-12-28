Воспитатель детсада покончила с собой после скандала с избиением детей в Алматы

Воспитатель хватает девочку за ухо. Кадр из видео: instagram.com/ilyasimus.tv

В Алматы воспитатель детского сада, оказавшаяся в центре скандала после избиения детей, покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили в департаменте полиции, передает NUR.KZ.

"Департамент полиции города Алматы подтверждает, что женщина покончила жизнь самоубийством.

В настоящее время управлением полиции Жетысуского района проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК", - сообщили в полиции.

В ДП добавили, что в настоящее время все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, накануне один из детских садов в Алматы оказался в центре скандала после того, как в Сеть попало видео, на котором воспитательница избивает малышей. Родители пришли в шок от таких жестоких методов воспитания.

На кадрах видно было, как воспитатель дошкольного учреждения жестоко издевается над малышами: таскает за волосы, бьет скалкой и кормит солью.

В полиции сразу же начали проверку. В реестре расследований дело зарегистрировано по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Женщину уволили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/suicide/1948911-izbivavshaya-malyshey-vospitatel-detsada-v-almaty-pokonchila-s-soboy/