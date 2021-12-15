Смерть парня "женоподобной" внешности вызвала шок в Китае

Чжоу Пэн. Фото: Weibo

В Китае стала резонансной смерть молодого парня, который подвергался издевательствам за слишком "женственную" внешность, передает Би-би-си.

Перед своей смертью 26-летний Чжоу Пэн оставил предсмертную записку. В ней он заявил, что на протяжении почти всей жизни подвергался издевательствам, насмешкам и угрозам со стороны других из-за своей "женоподобной" внешности. Хотя, как сказал Пэн, он всегда одевался как мальчик и никогда не пытался подражать стилю девушки.

"Я мог быть немного похож на девушку, когда был моложе, но я одевался "нормально" и не пытался подражать девушкам", - написал парень.

Он упомянул, что его родители еще в детстве уехали в город на заработки, оставив его в деревне.

"Мальчики должны быть непослушными, ссориться и ругаться. Слишком тихие и вежливые мальчики женоподобны и называются неженками", - объяснил Чжоу.

Через несколько дней после публикации его нашли мертвым в восточной провинции Чжецзян. Полиция решила не оглашать подробности гибели молодого парня, но исключила версию убийства. В китайской соцсети Weibo пользователи назвали этот инцидент трагическим.

Ранее китайское правительство запретило пропагандировать на телевидении женственный образ молодых мужчин-знаменитостей. Официальные лица КНР также заметили, что молодое поколение стало "менее мужественным". Поэтому поручило школам сосредоточиться на физической культуре для мальчиков, чтобы предотвратить их феминизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/suicide/1947023-smert-parnya-zhenopodobnoy-vneshnosti-vyzvala-shok-v-kitae/