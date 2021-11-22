Гибель алматинки с детьми: названа предварительная причина суицида

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В полиции Алматы назвали предварительную причину поступка женщины, выбросившейся с тремя детьми с 9-го этажа, пишет корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"Это конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Имеется предсмертная записка. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в департаменте полиции Алматы.

В полиции напомнили, что данный факт расследуется по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Для выяснения всех обстоятельств создана следственно-оперативная группа.

О трагическом инциденте, произошедшем в микрорайоне Жетысу, стало известно в понедельник днем. Женщина с тремя малолетними детьми выбросилась из окна 9-го этажа. Она и двое ее детей погибли на месте, еще один ребенок скончался по пути в больницу.

По рассказу очевидцев, женщина сначала выбросила детей, а после – выпрыгнула сама. В том доме, по словам соседей, погибшая снимала однокомнатную квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/suicide/1943377-gibel-almatinki-s-detmi-nazvana-predvaritelnaya-prichina-suitsida/