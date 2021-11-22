"Выбросила детей, потом прыгнула сама": очевидцы озвучили подробности трагедии в Алматы

Дом, в котором произошла трагедия. Фото: Sputnik / Стрингер

Очевидцы рассказали о жительнице Алматы, выпрыгнувшей из окна вместе с тремя детьми. Их слова приводит МИА "Казинформ".

Ранее мы писали о трагическом случае, произошедшем в микрорайоне Жетысу города Алматы. 28-летняя женщина выбросилась из окна 9-го этажа вместе с тремя малолетними детьми.

Сама женщина и двое ее детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался по пути в больницу.

Корреспондент агентства пообщался с очевидцами трагедии, в том числе соседями. По их словам, погибшая снимала однокомнатную квартиру в этом доме.

"Она постоянно гуляла с детьми во дворе. У нее были две девочки и мальчик. Третьему ребенку – два годика, он всегда сидел в коляске", – рассказывает жительница дома.

Место трагедии. Фото: Sputnik / Стрингер

Другие же вспомнили ужасные подробности случившегося.

"То, что случилось сегодня, это ужасная трагедия. Когда я увидела, все выпавшие из окна уже лежали на земле. Во дворе собралось много людей. Все вышли на улицу.

Как знаю, женщина сперва выбросила своих детей, после – прыгнула следом сама. Детей жалко. Соболезнуем семье погибших", – сказала очевидец.

Место трагедии. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/suicide/1943356-vybrosila-detey-potom-prygnula-sama-ochevidtsy-ozvuchili-podrobnosti-tragedii-v-almaty/