Lexus врезался в автобусную остановку в Алматы: женщина и двое детей попали в больницу (фото)

ДТП с участием Lexus и Toyota произошло накануне вечером в Ауэзовском районе Алматы - кроссовер после удара врезался в автобусную остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 22 сентября в 22:21.

Водитель кроссовера Lexus следовала по улице Саина в северном направлении и при перестроении допустила столкновение с автомобилем марки Toyota Сamry.

Авария. Фото: Zakon.kz

Далее Lexus столкнулся с остановочным комплексом и врезался в фонарный столб.

В результате ДТД пострадали водитель Lexus и двое ее детей 2015 и 2011 годов рождения. Их доставили в медучреждение.

На днях два человека пострадали в аварии, которая произошла на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Водитель Toyota Camry следовал по Аль-Фараби в восточном направлении, близ улицы Жарокова не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru. На прошлой неделе ДТП с участием трех машин произошло на Восточной объездной автодороге в Алматы.

