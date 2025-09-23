Lexus врезался в автобусную остановку в Алматы: женщина и двое детей попали в больницу (фото)
ДТП с участием Lexus и Toyota произошло накануне вечером в Ауэзовском районе Алматы - кроссовер после удара врезался в автобусную остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, авария произошла 22 сентября в 22:21.
Водитель кроссовера Lexus следовала по улице Саина в северном направлении и при перестроении допустила столкновение с автомобилем марки Toyota Сamry.
Далее Lexus столкнулся с остановочным комплексом и врезался в фонарный столб.
В результате ДТД пострадали водитель Lexus и двое ее детей 2015 и 2011 годов рождения. Их доставили в медучреждение.
