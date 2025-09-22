Смерть мужа и инвалидность сына: автобусный парк будет ежемесячно платить кызылординке

В Кызылорде супруг женщины погиб в ДТП с автобусом, а сын стал инвалидом. Вдова потребовала ежемесячных выплат от автобусного парка на содержание своих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, истец обратилась в Кызылординский городской суд с иском к ТОО "Автобусный парк "Кызылорда" о взыскании ежемесячной компенсации вреда в связи с потерей кормильца на содержание своих несовершеннолетних детей до достижения ими совершеннолетия.

Согласно материалам дела, супруг истца погиб в результате ДТП, произошедшего в 2019 году в Кызылорде. Их несовершеннолетний ребенок в аварии получил тяжкие травмы.

Виновником ДТП признали водителя автобуса, принадлежащего ТОО "Автобусный парк "Кызылорда". Его вина в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, была установлена приговором суда.

В ходе судебного разбирательства ответчик указал, что решением суда в пользу истца уже были взысканы материальный ущерб и моральный вред, а также выплачена страховая выплата и оказана материальная помощь.

Выяснилось, что истец работает и ухаживает за своими несовершеннолетними детьми, один из которых после ДТП стал инвалидом II группы.

Изучив доказательства и заслушав пояснения сторон по делу, суд удовлетворил иск вдовы. С автобусного парка в пользу истца взыскали ежемесячные выплаты на содержание несовершеннолетних детей в связи с потерей кормильца в размере 15 МРП (58 980 тенге) на каждого ребенка до достижения ими совершеннолетия.

Ранее в Шымкенте урегулировали спор о взыскании материального ущерба на сумму 1,8 млн тенге, причиненного ДТП. Истец сперва получит 300 тыс. тенге, а потом ему будут перечислять по 50 тыс. тенге каждый месяц в течение полутора лет до полного погашения суммы. В Кызылорде с водителя автомобиля, сбившего пешехода на "зебре", взыскали моральный вред и материальный ущерб на сумму более 1 млн тенге. Из-за ДТП пришел в негодность мобильный телефон iPhone 15, принадлежащий пешеходу. Также ему был причинен вред здоровью легкой степени.

