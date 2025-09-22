Выехал на "встречку": авария произошла на Аль-Фараби в Алматы (фото)

Два человека пострадали в аварии, которая произошла на проспекте Аль-Фараби в Алматы, подробности рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел накануне, 21 сентября, в 20:15 в Бостандыкском районе мегаполиса. Водитель Toyota Camry следовал по Аль-Фараби в восточном направлении, близ улицы Жарокова не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате он столкнулся с автомобилем марки Subaru. В ДТП телесные повреждения получили водители обеих машин - они обратились за медпомощью.

Напомним, в Сети появилось видео о том, что в Астане произошло ДТП с участием нескольких машин. В полиции уточнили обстоятельства и сообщили о пострадавшем. Также ДТП с участием трех машин произошло недавно на Восточной объездной автодороге в Алматы - подробности озвучили в полиции.

Авария. Фото: Zakon.kz

