Выехал на "встречку": авария произошла на Аль-Фараби в Алматы (фото)
Два человека пострадали в аварии, которая произошла на проспекте Аль-Фараби в Алматы, подробности рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, передает NUR.KZ.
Инцидент произошел накануне, 21 сентября, в 20:15 в Бостандыкском районе мегаполиса. Водитель Toyota Camry следовал по Аль-Фараби в восточном направлении, близ улицы Жарокова не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате он столкнулся с автомобилем марки Subaru. В ДТП телесные повреждения получили водители обеих машин - они обратились за медпомощью.
