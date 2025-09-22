Легковой автомобиль столкнулся с туристическим автобусом в Алматы (фото)
Опубликовано:
Авария с участием автобуса и легковушки произошла в Алматы сегодня утром - в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.
Согласно информации стражей порядка, авария произошла сегодня в 5:50 на проспекте Назарбаева.
Сообщается, что водитель авто марки Mitsubishi Lancer двигался по Назарбаева на север. Севернее улицы Маметова он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения.
Там водитель столкнулся с автобусом марки Setra.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля - его доставили в одну из больниц города.
Напомним, на днях Павлодаре маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали семь человек, из них - четверо детей.
До этого авария с участием автомобиля скорой помощи и Audi 100 произошла в Алматы - в результате ДТП пострадали два человека.
