"Протаранил несколько машин": массовое ДТП произошло в Астане

В Сети появилось видео о том, что в Астане произошло ДТП с участием нескольких машин. В полиции уточнили обстоятельства и сообщили о пострадавшем, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы написали, что в Астане "Geely протаранил несколько машин".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"На перекрестке улиц Керей Жанибек хандар и Сауран водитель Geely при перестроении допустил столкновение с автомобилем Toyota, двигавшимся в попутном направлении. Продолжив движение на запрещающий сигнал светофора, он столкнулся с Chevrolet, после чего машину отбросило на опору уличного освещения и ограждение.

В результате аварии пострадали водители и пассажиры Chevrolet и Geely. Все доставлены в больницу; после осмотра водитель Chevrolet был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка", - сообщили нам в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Напомним, на днях в Павлодаре маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали семь человек, из них - четверо детей. Также недавно на одном из перекрестков Петропавловска одновременно произошло сразу два ДТП, участниками которого оказались пять автомобилей. До этого авария с участием автомобиля скорой помощи и Audi 100 произошла в Алматы - в результате ДТП пострадали два человека.

