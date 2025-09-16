jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Бывший сотрудник

      Упавший с грузовика рулон сена повредил встречный автомобиль в ВКО

      Опубликовано:

      Грузовое авто везет сено по трассе
      Грузовик с прицепом с сеном. Иллюстративное фото: Joe_Potato / Getty Images

      В ВКО привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила перевозки груза. С его фуры рулон сена упал на встречный автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по части 1 статьи 610 КоАП РК рассмотрели в Курчумском районном суде.

      Суд установил, что 27 августа 2025 года около 08:40 казахстанец нарушил правила перевозки груза на 55-м километре автодороги Курчум - Калжыр.

      "Из-за того, что водитель ненадлежащим образом закрепил сено, погруженное на грузовик, во время движения один из рулонов сена упал с транспортного средства и ударил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. В результате происшествия владельцу автомобиля был причинен материальный ущерб", - рассказали в суде.

      В ходе судебного заседания водитель грузовика полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Эти обстоятельства были учтены как смягчающие административную ответственность.

      Вина водителя подтверждалась схемой ДТП, протоколом осмотра места происшествия, фототаблицей, видеозаписью, а также объяснениями участников процесса и другими материалами дела.

      Суд назначил казахстанцу административный штраф в размере 20 МРП с применением 30%-й скидки. В итоге мужчина заплатит 55 048 тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.

      Ранее в Алматы грузовик, груженный асфальтной смесью, попал в ДТП. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего допустил опрокидывание грузовика. Его госпитализировали в больницу.

      А на перекрестке в центре Семея грузовой автомобиль провалился под землю. При проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла. Сотрудники полиции оцепили место происшествия.

