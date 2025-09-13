ДТП с 10 погибшими в Мангистау: в Минздраве рассказали о пострадавших

Врачи стабилизируют состояние двух женщин, пострадавших в ДТП в Мангистауской области, для последующей транспортировки в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата - Шопан-ата в Мангистауской области, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

"По дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров Минздрава. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

Одна из них с диагнозом "политравма" получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений.

Третий пострадавший остался в больнице Жанаозена, его состояние стабильное.

Напомним, трагедия произошла в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района 11 сентября. В результате ДТП 8 человек погибли на месте, еще двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны. Ранее в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших. По данным ведомства, мужчина 1964 года рождения и женщина 1967 года рождения были госпитализированы в реанимационное отделение, их состояние тяжелое. Женщина 1960 года рождения находилась в травматологическом отделении, ее состояние стабильно тяжелое. В Мангистаускую область был направлен борт Национальной гвардии МВД с родственниками погибших. Его же используют для транспортировки тел жертв в регионы, в которых они проживали. Среди погибших - пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.