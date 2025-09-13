ДТП с 10 погибшими в Мангистау: в Минздраве рассказали о пострадавших

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      ДТП с 10 погибшими в Мангистау: в Минздраве рассказали о пострадавших

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      ДТП в Мангистау
      Место происшествия. Кадр из видео: телеканал "Астана"

      Врачи стабилизируют состояние двух женщин, пострадавших в ДТП в Мангистауской области, для последующей транспортировки в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

      Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, двух женщин, пострадавших в автомобильной аварии на автодороге Бекет-ата - Шопан-ата в Мангистауской области, накануне транспортировали бортом санитарной авиации из Жанаозена в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

      "По дальнейшему лечению двух пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, сегодня проведены телемедицинские консультации с участием специалистов республиканских центров Минздрава. В ближайшие дни их рекомендовано госпитализировать в клинику Национального центра экстренной медицины в Астане", - пояснили в Министерстве здравоохранения.

      Одна из них с диагнозом "политравма" получила ушиб обоих легких, что вызывает периоды десатурации и может осложнить транспортировку. Состояние другой пациентки стабильное, уже не вызывает опасений.

      Третий пострадавший остался в больнице Жанаозена, его состояние стабильное.

      Напомним, трагедия произошла в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района 11 сентября. В результате ДТП 8 человек погибли на месте, еще двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

      Позже стало известно, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны.

      Ранее в управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших. По данным ведомства, мужчина 1964 года рождения и женщина 1967 года рождения были госпитализированы в реанимационное отделение, их состояние тяжелое. Женщина 1960 года рождения находилась в травматологическом отделении, ее состояние стабильно тяжелое.

      В Мангистаускую область был направлен борт Национальной гвардии МВД с родственниками погибших. Его же используют для транспортировки тел жертв в регионы, в которых они проживали. Среди погибших - пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.