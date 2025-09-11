В Алматы полицейский автомобиль угодил в арык из-за нарушителя (фото)

В Алматы полицейская машина съехала в арык, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Нарушителя ищут правоохранительные органы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

В Instagram-аккаунте almatinec_live опубликовали фото полицейской машины, которая оказалась в арыке по проспекту Абая.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали дорожный инцидент.

"При следовании по маршруту на служебном транспорте участковому инспектору полиции была неожиданно создана помеха другим транспортным средством, в результате чего служебный автомобиль был вынужден съехать в кювет во избежание столкновения", - пояснили в полиции.

Сообщается, что пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность водителя, создавшего аварийную ситуацию, и другие обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее с разницей в несколько дней два ДТП с участием полицейских произошло в СКО. Сначала 6 сентября глава МВД Ержан Саденов сообщил, что двое полицейских погибли в аварии в Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей.

Позже в акимате региона рассказали подробности. Трагедия произошла на автодороге "Чистополье - Шоптыколь". Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

9 сентября стало известно о ДТП с участием служебного автомобиля Hyundai Elantra, которое произошло на автодороге "Кокшетау-Рузаевка". Полицейских госпитализировали с различными травмами.

