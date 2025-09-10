Осужденный за смертельное ДТП в Алматы Ильяс Кар передумал выходить из колонии

Ильяс Кар, совершивший громкое смертельное ДТП в Алматы в декабре 2018 года и осужденный на 10 лет лишения свободы, отозвал свое ходатайство о смягчении наказания, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Жамбылском областном суде, ссужденный Ильяс Кар обратился в Жамбылский районный суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.

Процесс был назначен на 09.09.2025 года в 16:00 часов.

"В суд поступило ходатайство от осужденного Ильяса Кара о возврате без рассмотрения вышесказанного ходатайства.

В результате суд постановил возвратить без рассмотрения вышеуказанное ходатайство осужденного", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, в феврале 2019 года Ильяса Кара осудили на 10 лет лишения свободы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Сама авария, в которой погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова, произошла 29 декабря 2018 года. Водитель оставил место происшествия, считая, что начнется самосуд.

Отбывать наказание его отправили в Жамбылскую область.

Недавно осужденного заметили гуляющим в Esentai Mall в Алматы. В Жамбылском областном суде сообщили, что в отношении Ильяса Кара рассматривали два материала об УДО в марте и июле текущего года, но суд оба раза отказал. Поступило третье ходатайство о замене меры наказания на более мягкий вид наказания. Его должны были рассматривать 9 сентября.

Между тем в КУИС пояснили, что отбывающие наказание в колонии-поселении имеют право на выезд за пределы учреждения в установленных законом случаях (трудоустройство, отпуск, состояние здоровья).

На основании личного заявления Ильяса Кара ему был предоставлен отпуск с разрешением на выезд за пределы учреждения. За период нахождения в отпуске он нарушений не допускал. Затем осужденный вернулся в колонию.

