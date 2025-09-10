Mercedes вылетел с дороги и врезался в дерево в Алматы (видео)

В Алматы водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на разделительную аллею и врезался в дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент полиции.

В Telegram-канале Krispastana опубликовали информацию о том, что минувшей ночью Mercedes вылетел с дороги на проспекте Аль-Фараби в Алматы. На кадрах видно, как автомобиль на высокой скорости обгоняет другие машины, но в ходе движения его заносит и транспортное средство врезается в дерево.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло накануне, в 21:54 в Бостандыкском районе.

"Водитель автомашины марки Mercedes, следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил выезд на разделительную аллею, где допустил наезд на дерево. В результате ДТП пострадавших нет, в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции", - сказано в сообщении.

Напомним, также еще одна авария произошла минувшей ночью в Алматы - автомобиль марки BMW врезался в забор. Подробности озвучили в пресс-службе ДП города.

Недавно автомобиль въехал в дерево после столкновения с другой машиной в Алматы - два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича - один из водителей пострадал.

