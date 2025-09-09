Второе за несколько дней ДТП с участием полицейских произошло в СКО

В Северо-Казахстанской области сотрудники полиции попали в аварию на служебном автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что ДТП с участием служебного автомобиля Hyundai Elantra произошло на автодороге "Кокшетау-Рузаевка".

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП водитель и пассажир - сотрудники органов внутренних дел, находившиеся при исполнении служебных обязанностей - были госпитализированы с различными травмами", - пояснили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия.

Ход следствия находится на контроле руководства департамента полиции.

Напомним, 6 сентября глава МВД Ержан Саденов сообщил, что двое полицейских погибли в аварии в Северо-Казахстанской области при исполнении служебных обязанностей.

Позже в акимате региона рассказали подробности. Трагедия произошла на автодороге "Чистополье - Шоптыколь". Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

