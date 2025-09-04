Катер застрял под мостом в Семее (видео)
На днях в Семее грузовое авто, перевозившее катер, застряло под пролетом моста. При этом транспортное средство еще и находилось на встречной полосе движения, передает NUR.KZ.
Видео с места происшествия опубликовал Instagram-паблик zello_semey2. По словам автора, инцидент произошел в ночное время на левом берегу.
"На видео видно, как при перевозке судна транспорт застрял из-за переезда моста. Не поняли, как так случилось. Как мне кажется, они выехали на кольцо со стороны Бозтаева на "встречку" в обратное движение кольца", - указывается в посте.
Как сообщили в ДП области Абай, инцидент произошел 31 августа в 05:35 часов.
"32-летний иностранный гражданин, управляя грузовым автомобилем SITRAK C7H и осуществляя перевозку габаритного маломерного судна, не учел безопасные условия при проезде под мостом, допустив столкновение с крышей катера", - рассказали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших не было.
Водителя грузового автомобиля привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств либо иного имущества.
Также в ДП региона дали разъяснение относительно перевозки крупногабаритного и нестандартного груза.
"Движение по встречной полосе допускается исключительно при наличии утвержденного маршрута, согласованного с управлением местной полицейской службы, в часы наименьшей интенсивности движения и под обязательным сопровождением патрульных автомобилей", - уточнили в ведомстве.
При этом самовольное движение по встречной полосе, даже в ночное время и под предлогом транспортировки крупногабаритного груза, категорически запрещено и влечет административную ответственность.
Ранее в Семее полицейским и спасателям пришлось снимать с пилона моста пьяного мужчину, залезшего на сооружение. За грубое нарушение общественного порядка гражданина привлекли к административной ответственности. Его доставили в специализированное медучреждение, предназначенное для содержания лиц в состоянии алкогольного опьянения.
Также в Семее один из мостов через Иртыш перепугал горожан, а кадры огромных просветов между конструкциями разлетелись по Сети. По словам специалистов, он изношен, там уже рушились перила и плиты, видны большие зазоры в полотне. Однако чиновники заявили, что провели проверку и причин для паники не нашли.
