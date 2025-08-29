"За рулем был полицейский": смертельное ДТП произошло в Шымкенте

В Сети появилась информация о смертельном наезде автомобиля на женщину в Шымкенте. Отмечается, что за рулем находился сотрудник полиции, а сама авария произошла возле здания департамента полиции, передает NUR.KZ.

Об инциденте в Шымкенте сообщил Telegram-канала Halyqstan.

"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. За рулем автомобиля был оперуполномоченный Абайского районного управления полиции. По трагической случайности наезд он совершил рядом с Департаментом полиции Шымкента", - говорится в посте.

По предварительной информации, погибшая - женщина средних лет. По информации Telegram-канала, дорогу она переходила в неположенном месте, выскочив на проезжую часть из-за дерева - водитель не успел среагировать и совершил наезд.

Как рассказали в пресс-службе ДП Шымкента, ДТП произошло 28 августа на улице Желтоксан.

"Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте", - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - рассказали в ДП Шымкента.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. По их итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Риддере участковый инспектор на служебном автомобиле выехал на полосу встречного движения, по которой ехали трое мотоциклистов, и сбил одного из них. Как сообщили в полиции, участковый предпринял попытку остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения.

В Сети появилось видео о том, что в Астане сбили пешехода. В полиции пояснили, что после осмотра пострадавшего отпустили домой, а водителя автомашины Chevrolet привлекли к административной ответственности.

