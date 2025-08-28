Авто упало в реку: в полиции Алматы рассказали подробности
В Департаменте полиции Алматы рассказали подробности того, как автомобиль оказался в реке. О странной "находке" сегодня сообщил блогер, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее мы рассказывали о машине, которую обнаружили в русле реки. При этом, судя по фото, в автомобиле никого не было. Это подтвердили и в полиции, рассказав подробности случившегося.
"Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, данное ДТП имело место в Медеуском районе города Алматы. Водитель автомашины марки Renault, находясь вне салона своего транспортного средства, не предпринял меры, исключающие самопроизвольное движение авто.
В результате этого данное транспортное средство покатилось вниз по улице Коперника в северном направлении и допустило наезд на металлическое ограждение речки Малая Алматинка", - объяснили в пресс-службе Департамента полиции.
В ведомстве добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Сейчас расследованием аварии занимаются сотрудники управления полиции Медеуского района.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором авто с "мигалками" заехали в русло реки Есентай в Алматы. Сотрудниками местной полицейской службы был установлен водитель одного из авто, им оказался 17-летний подросток.
Позднее стало известно, что водители, заехавшие на автомобилях в реку, были арестованы на 5 суток по решению суда.
