"Врезался на скорости": мотоциклист пострадал в ДТП в Алматы
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что в Алматы произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале Kris_p_astana. Авторы написали, что в Алматы мопед на скорости врезался в автомобиль.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам сообщили, что ДТП произошло накануне, в 22:10, в Алмалинском районе города.
"На пересечении улиц Назарбаева и Маметовой столкнулись мотоцикл и автомашина марки Toyota. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в одну из больниц города. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района", - рассказали в Департаменте полиции Алматы.
Резонансное ДТП произошло в Кокшетау - двух девочек, катавшихся на велосипеде, сбил легковой автомобиль. Как отмечается в сюжете телеканала КТК, полицейские винят в произошедшем детей, а жители - плохие дороги.
Ранее в Астане в результате ДТП на улице Кабанбай батыра 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины.
Кроме того, на одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, есть пострадавшие.
