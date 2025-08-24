Смертельное ДТП с детьми в Бестереке: борт санавиации вывез последнего ребенка из районной больницы

Пострадавшую в ДТП девочку, которая единственной оставалась в районной больнице по состоянию здоровья, разрешили перевести в Семей, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения.

В управлении здравоохранения области Абай заявили, что одного из пострадавших детей перевезли из районной больницы в отделение госпиталя Медицинского университета города Семей.

"Из-за тяжести полученных травм и риска для жизни при транспортировке сразу доставить ребенка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований, состояние пострадавшего было признано удовлетворительным для авиаперевозки, и было принято решение о его переводе в Семей.

Сегодня в университетском госпитале с применением современного оборудования проводится комплексное обследование состояния пациента и назначено соответствующее лечение", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что ребенку оказывают всю необходимую помощь, он проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Напомним, на прошлой неделе борт санавиации забрал всех выживших детей из Семея в Астану, однако в регионе все же оставили одного ребенка из-за нестабильного состояния. 9-летняя девочка была оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.