"Стала большой болью для всех": аким области Абай высказался о трагедии

Аким области Абай Берик Уали выразил соболезнования семьям, потерявшим детей в результате наезда автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Трагедия, произошедшая в Урджарском районе, стала большой болью для всех нас. От имени себя лично и жителей области Абай хочу выразить глубокие соболезнования семьям, потерявшим детей. Мы разделяем вашу скорбь и готовы оказать всю необходимую помощь в организации похорон, а также психологическую поддержку", - говорится в соболезновании.

В акимате региона напомнили, что по поручению президента пострадавшим детям помощь оказывают лучшие врачи страны, специально прибывшие из Астаны. Ситуация находится на особом контроле акимата области.

Напомним, вчера, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Водитель Toyota был задержан. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии он был трезв. Его арестовали на два месяца.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП детей. По данным ведомства, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двух других - стабильное тяжелое. У детей диагностированы черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

По данным акимата, погибшим детям от 2 до 7 лет. Пострадавшим - от 6 до 9 лет. Они - дети из двух семей. Предварительно, двое из погибших были жителями села Жангизтобе Жарминского района и приехали в Урджар в гости к своим дедушке и бабушке, один ребенок являлся жителем Урджарского района. Из трех пострадавших детей двое из Урджарского района, один - из Жарминского.

Сегодня за пострадавшими детьми прибыл борт санавиации.

