ГАЗель и легковушка врезались в деревья в Алматы (видео)

В Алматы столкнулись Hyundai и ГАЗель - в результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля врезались в деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, авария с участием двух автомобилей произошла вчера, 18 августа, в 19:20 в Бостандыкском районе.

"Водитель автомашины Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомашиной марки ГАЗ, которая следовала в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства по инерции допустили наезд на деревья", - рассказали в ДП города.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района.

Также в Сети появились кадры очевидцев с места происшествия.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сегодня также сообщалось, что ДТП произошло на трассе Форт-Шевченко - Актау в Мангистауской области из-за лопнувшего колеса - пострадал водитель легковушки.

Вчера в Сети появилось видео из Павлодара, где автомобиль Mitsubishi Pajero провалился в яму. По информации полиции, водитель не заметил ограждение возле ремонтных работ.

А в Астане водитель Skoda совершил наезд на рабочих, которые проводили ремонт дороги. Один из рабочих скончался.

