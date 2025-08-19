ГАЗель и легковушка врезались в деревья в Алматы (видео)
Опубликовано:
В Алматы столкнулись Hyundai и ГАЗель - в результате дорожно-транспортного происшествия оба автомобиля врезались в деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, авария с участием двух автомобилей произошла вчера, 18 августа, в 19:20 в Бостандыкском районе.
"Водитель автомашины Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, при перестроении из ряда в ряд допустил столкновение с автомашиной марки ГАЗ, которая следовала в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства по инерции допустили наезд на деревья", - рассказали в ДП города.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Бостандыкского района.
Также в Сети появились кадры очевидцев с места происшествия.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сегодня также сообщалось, что ДТП произошло на трассе Форт-Шевченко - Актау в Мангистауской области из-за лопнувшего колеса - пострадал водитель легковушки.
Вчера в Сети появилось видео из Павлодара, где автомобиль Mitsubishi Pajero провалился в яму. По информации полиции, водитель не заметил ограждение возле ремонтных работ.
А в Астане водитель Skoda совершил наезд на рабочих, которые проводили ремонт дороги. Один из рабочих скончался.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2276700-gazel-i-legkovushka-vrezalis-v-derevya-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах