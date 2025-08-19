Лопнуло колесо: автомобиль перевернулся на трассе в Мангистау
Опубликовано:
ДТП произошло на трассе Форт-Шевченко - Актау из-за лопнувшего колеса - пострадал водитель легковушки, передает местное издание "Лада" со ссылкой на ДП региона.
Как уточнили стражи порядка, инцидент произошел 18 августа в 16:20 на трассе Форт-Шевченко - Актау.
Во время движения у автомобиля Lada Granta с правой стороны произошел разрыв колеса, а водитель не справился с рулевым управлением. В результате автомобиль опрокинулся на бок.
По информации полицейских, в аварии пострадал водитель. Его госпитализировали с травмами в областную больницу.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2276694-lopnulo-koleso-avtomobil-perevernulsya-na-trasse-v-mangistau-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах