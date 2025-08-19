Лопнуло колесо: автомобиль перевернулся на трассе в Мангистау

ДТП произошло на трассе Форт-Шевченко - Актау из-за лопнувшего колеса - пострадал водитель легковушки, передает местное издание "Лада" со ссылкой на ДП региона.

Как уточнили стражи порядка, инцидент произошел 18 августа в 16:20 на трассе Форт-Шевченко - Актау.

Во время движения у автомобиля Lada Granta с правой стороны произошел разрыв колеса, а водитель не справился с рулевым управлением. В результате автомобиль опрокинулся на бок.

По информации полицейских, в аварии пострадал водитель. Его госпитализировали с травмами в областную больницу.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

