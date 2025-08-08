"Внезапно решила вернуться": женщину сбили на оживленном перекрестке в Астане

В Астане на одном из перекрестков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль совершил наезд на женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Telegram-канале krispastana сообщили о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Туркестан и Орынбор. По словам очевидцев, женщина дошла до середины пешеходного перехода, затем внезапно решила вернуться назад, и в этот момент ее на скорости сбила машина.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.

"Водитель автомашины "Subaru", следуя по улице Туркестан, на пересечении с улицей Орынбор совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в установленном месте на запрещающий сигнал светофора", - пояснили в полиции.

Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован. Проводится проверка.

Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и проявления особой внимательности на дорогах.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, вчера в Актау на пешеходном переходе в 11 микрорайоне под колеса автомобиля попала женщина. Правоохранители сообщили о ее состоянии.

До этого трагический случай произошел в Алматы: женщина погибла под колесами автобуса. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Также в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.

