"Внезапно решила вернуться": женщину сбили на оживленном перекрестке в Астане
Опубликовано:
В Астане на одном из перекрестков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль совершил наезд на женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Telegram-канале krispastana сообщили о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Туркестан и Орынбор. По словам очевидцев, женщина дошла до середины пешеходного перехода, затем внезапно решила вернуться назад, и в этот момент ее на скорости сбила машина.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.
"Водитель автомашины "Subaru", следуя по улице Туркестан, на пересечении с улицей Орынбор совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в установленном месте на запрещающий сигнал светофора", - пояснили в полиции.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован. Проводится проверка.
Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и проявления особой внимательности на дорогах.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, вчера в Актау на пешеходном переходе в 11 микрорайоне под колеса автомобиля попала женщина. Правоохранители сообщили о ее состоянии.
До этого трагический случай произошел в Алматы: женщина погибла под колесами автобуса. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Также в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2273430-vnezapno-reshila-vernutsya-zhenshchinu-sbili-na-ozhivlennom-perekrestke-v-astane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах