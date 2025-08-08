jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Внезапно решила вернуться": женщину сбили на оживленном перекрестке в Астане

      Опубликовано:

      Скорая помощь едет на вызов
      Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Астане на одном из перекрестков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль совершил наезд на женщину, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      В Telegram-канале krispastana сообщили о ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Туркестан и Орынбор. По словам очевидцев, женщина дошла до середины пешеходного перехода, затем внезапно решила вернуться назад, и в этот момент ее на скорости сбила машина.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны.

      "Водитель автомашины "Subaru", следуя по улице Туркестан, на пересечении с улицей Орынбор совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в установленном месте на запрещающий сигнал светофора", - пояснили в полиции.

      Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован. Проводится проверка.

      Полиция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и проявления особой внимательности на дорогах.

      Что делать при попадании в ДТП

      На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

      • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
      • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
      • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
      • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

      По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

      • составить схему ДТП;
      • протокол осмотра места ДТП;
      • административный протокол;
      • отобрать объяснения;
      • направить водителей на медицинское освидетельствование.

      Напомним, вчера в Актау на пешеходном переходе в 11 микрорайоне под колеса автомобиля попала женщина. Правоохранители сообщили о ее состоянии.

      До этого трагический случай произошел в Алматы: женщина погибла под колесами автобуса. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

      Также в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.

