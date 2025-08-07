Женщину сбили среди дня на пешеходном переходе в Актау (видео)

Сегодня в Актау на пешеходном переходе в 11 микрорайоне под колеса автомобиля попала женщина. Правоохранители сообщили о ее состоянии, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, очевидцы прислали в редакцию видео с места происшествия. На кадрах видно, как женщина сидит на земле неподалеку от пешеходного перехода. Рядом с ней находится водитель автомобиля и неравнодушные прохожие.

В пресс-службе департамента полиции региона представителям издания сообщили, что инцидент произошел на пешеходном переходе в 11 микрорайоне.

"Водитель автомобиля марки Lexus совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу. Пострадавшую женщину доставили в областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Данный автотранспорт водворен на штрафную стоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

В ведомстве отметили, что на водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Добави, трагический случай произошел сегодня утром в Алматы: женщина погибла под колесами автобуса. По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Вчера в Алматы в дорожно-транспортное происшествие попал велосипедист. Он был госпитализирован в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Там же накануне произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля. В аварии пострадал пассажир троллейбуса, его доставили в больницу.

В Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.

В Астане мотоциклист наехал на бордюр, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями и столбом уличного освещения. От полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

