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      Массовые ДТП на платных дорогах: глава "КазАвтоЖола" озвучил причины

      Опубликовано:

      Платная трасса
      Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

      Глава компании "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в кабмине рассказал, почему на платных дорогах происходят массовые аварии, хотя люди платят за свою безопасность, передает корреспондент NUR.KZ.

      Дархан Иманашев напомнил, что авария на трассе Астана - Щучинск произошла 3 января в 11:30.

      "Там порядка 97 автомобилей участниками было. По данному ДТП возбуждено соответствующее уголовное дело. Идут судебные процессы, еще виновных не определили, процесс идет. Забегая наперед, хочу сказать, что дорожные службы и органы дорожной полиции осуществили все необходимые для безопасного проезда. Однако во время проезда есть фиксация на камеры, где некоторые участники движения повышали скорость", - заявил он.

      В ДТП на автодороге Алматы - Конаев пострадали порядка 17 автомобилей, также ввиду ограничения движения и ограничения видимости.

      "Был туман на тот момент, также были факты превышения скоростного режима участниками дорожного движения. Поэтому сейчас процесс идет. По взысканию и возмещению судебные иски ничего к нам пока не поступало", - резюмировал он.

      Напомним, 3 января на трассе Астана - Щучинск в Акмолинской области столкнулись десятки машин. В полиции пояснили, что причиной массового ДТП стали плохие погодные условия. В "КазАвтоЖоле" сообщили, что в массовой аварии участвовали 95 машин.

      В медучреждения обратился 21 человек, из них госпитализировали 11 пострадавших. Также в МЧС заявили, что все 95 автомобилей извлечены.

      В Сети появилось видео начала массового ДТП на трассе Астана - Щучинск. В подписи к кадрам отмечалось, что участники движения проигнорировали установленный скоростной режим.

      6 января в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела из-за несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима. В феврале глава Минтранспорта рассказал о некоторых предварительных причинах массовой аварии.

      Также в Алматинской области произошло массовое ДТП. На дороге Алматы - Усть-Каменогорск в густом тумане столкнулись 18 автомобилей.

      Добавим, мы также писали о том, сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане, а в "КазАвтоЖол" рассказали о том, на что тратят деньги с платных дорог.

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