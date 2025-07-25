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    Происшествия

      "Скорая" несколько раз перевернулась в Талдыкоргане (видео)

      Опубликовано:

      Скорая помощь попала в ДТП в Талдыкоргане
      На месте аварии. Кадр из видео: instagram.com/krisp.tdk

      В Талдыкоргане автомобиль скорой помощи столкнулся с другой машиной на одном из перекрестков, после чего несколько раз перевернулся. Несколько человек получили травмы, передает NUR.KZ.

      О ДТП рассказал Instagram-паблик krisp.tdk. Авария с участием кареты скорой помощи и автомашины марки Toyota Avensis произошла 23 июля на пересечения улиц Каблиса Жырау и Ескелди би в Талдыкоргане.

      "Водитель скорой помощи проигнорировал знак светофора, к тому же спецмашина ехала без мигалки и без звуковых сирен", - говорится в посте.

      В ДП области Жетісу сообщили, что зарегистрирован материал по факту дорожно-транспортного происшествия.

      "По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной Toyota", - отметили в ведомстве.

      Также сообщается, что в результате ДТП водитель и пассажир скорой помощи были госпитализированы. В отношении нарушителя проводятся предусмотренные законом процессуальные действия.

      В областной больнице подтвердили, что произошла дорожная авария с участием их автомобиля скорой помощи.

      "По предварительным данным, авария произошла по вине водителя санитарного автотранспорта. В результате столкновения автомобиль перевернулся. Пострадавших нет, несколько человек получили незначительные травмы. Проводится расследование", - рассказали в медучреждении.

      В Астане столкнулись два грузовика Howo, один из них перевернулся. Также в аварии пострадал припаркованный автомобиль марки Toyota. В результате ДТП водителя одного из грузовиков доставили в медицинское учреждение.

      Также в столице пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП. Водитель BMW допустил столкновение с Chevrolet. От удара BMW отбросило на встречную полосу, где произошло вторичное столкновение с автомашиной Nissan.

      А в Шымкенте автомобиль марки BMW столкнулся с тепловозом на железнодорожных путях. Обошлось без пострадавших.

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