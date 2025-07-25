Подросток погиб под колесами "КамАЗа" в Актюбинской области
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Трагедия произошла в Актюбинской области - в Кандыагаше грузовик насмерть "КамАЗ" сбил подростка на велосипеде, передает издание "Диапазон".
Происшествие случилось 23 июля днем.
Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, водитель "КамАЗа", двигаясь задним ходом, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 13-летний подросток скончался на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Отметим, на днях в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.
До этого в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста. В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествии.
В апреле в Астане во дворовой территории грузовик сбил ребенка 6 лет. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2268711-podrostok-pogib-pod-kolesami-kamaza-v-aktyubinskoy-oblasti/
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