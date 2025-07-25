Подросток погиб под колесами "КамАЗа" в Актюбинской области

Трагедия произошла в Актюбинской области - в Кандыагаше грузовик насмерть "КамАЗ" сбил подростка на велосипеде, передает издание "Диапазон".

Происшествие случилось 23 июля днем.

Как рассказали в департаменте полиции Актюбинской области, водитель "КамАЗа", двигаясь задним ходом, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм 13-летний подросток скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Отметим, на днях в Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте.

До этого в Семее произошло ДТП с трагическим исходом - водитель КамАЗа сбил велосипедиста. В результате наезда мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте происшествии.

В апреле в Астане во дворовой территории грузовик сбил ребенка 6 лет. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

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