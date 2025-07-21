Легковушка столкнулась с тепловозом в Шымкенте

ДТП произошло сегодня на железнодорожных путях в Шымкенте - столкнулись тепловоз и легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

По информации компании, 21 июля в 7:30 на частном подъездном пути ТОО "Санжар" станции Шымкент водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация передана в правоохранительные органы.

"КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах и вблизи путей", - обратились в компании.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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