Легковушка столкнулась с тепловозом в Шымкенте
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ДТП произошло сегодня на железнодорожных путях в Шымкенте - столкнулись тепловоз и легковой автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
По информации компании, 21 июля в 7:30 на частном подъездном пути ТОО "Санжар" станции Шымкент водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация передана в правоохранительные органы.
"КТЖ призывает водителей соблюдать правила дорожного движения на железнодорожных переездах и вблизи путей", - обратились в компании.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2267172-legkovushka-stolknulas-s-teplovozom-v-shymkente/
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