Автомобиль перевернулся на горном склоне в Тургенском ущелье: пострадал водитель

В горах Алматинской области вчера случилось ДТП - на горном склоне перевернулся автомобиль, в результате ДТП пострадал водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло в Тургенском ущелье на плато Ассы - на горном склоне перевернулся автомобиль. Водитель получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Спасателей вызвали очевидцы инцидента.

"Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы.

По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю. Затем мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту "Батан", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Алматы грузовик сорвался с горы, в результате пострадали водитель и двое пассажиров.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

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