Автомобиль перевернулся на горном склоне в Тургенском ущелье: пострадал водитель
Опубликовано:
В горах Алматинской области вчера случилось ДТП - на горном склоне перевернулся автомобиль, в результате ДТП пострадал водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, ДТП произошло в Тургенском ущелье на плато Ассы - на горном склоне перевернулся автомобиль. Водитель получил травмы и нуждался в медицинской помощи. Спасателей вызвали очевидцы инцидента.
"Из-за труднодоступности местности бригада скорой помощи вместе со спасателями МЧС на высокопроходимом автомобиле Toyota Hilux поднялись на плато Ассы.
По прибытии на место происшествия медики и спасатели оказали первую помощь водителю. Затем мужчину доставили до кареты скорой помощи, ожидавшей на гидропосту "Батан", - говорится в сообщении МЧС.
Напомним, на прошлой неделе в Алматы грузовик сорвался с горы, в результате пострадали водитель и двое пассажиров.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2263044-avtomobil-perevernulsya-na-gornom-sklone-v-turgenskom-ushchele-postradal-voditel-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах