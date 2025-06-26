Водителя осудили за гибель педагогов на трассе в Костанайской области

Вынесли приговор водителю грузовика Volvo, совершившему ДТП, унесшее жизни педагогов. Ему назначили 5 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении жителя Туркестанской области рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовном делам Костанайской области.

Мужчину предали суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть трех человек и причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч.4 ст.345 УК).

"16 декабря 2024 года на автомобильной дороге Костанай - Аулиеколь - Сурган подсудимый, управляя автомобилем Volvo FH12, выехал на полосу встречного движения, допустив лобовое столкновение с автомобилем Toyota Alphard", - установил суд.

Минивэн двигался в направлении Костаная. В результате дорожно-транспортного происшествия три пассажира автомобиля Toyota Alphard скончались на месте от полученных телесных повреждений, а водитель минивэна и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили различные телесные повреждения.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением водительских прав на 7 лет.

Подсудимый полностью признал свою вину. Она подтверждалась признательными показаниями самого обвиняемого, показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, а также заключениями судебных экспертиз и протоколами следственных действий.

"Потерпевшая сторона просила назначить самое суровое наказание", - уточнили в суде.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние подсудимого и наличие на его иждивении троих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд не установил.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также его лишили права управления транспортным средством на 7 лет.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом по ч.2 ст.55 УК РК при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания при совершении преступления средней тяжести не может превышать половины максимального срока или размера, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса.

Напомним, днем 16 декабря прошлого года в 10 километрах от поселка Герцено Карасуского района произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volvo и Toyota Alphard.

Позже стало известно, что в аварии погибли педагоги.