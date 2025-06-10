Двух водителей наказали за одно ДТП в Кокшетау

В Кокшетау произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Полицейские наказали двух водителей за это ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, неприятный инцидент произошел в Кокшетау на перекрестке улиц Ауэзова и Елебаева. Столкнулись два транспортных средства, одним из которых был маршрутный автобус, перевозивший пассажиров по городу, а вторым - легковой автомобиль.

"Водитель легкового автомобиля при повороте налево не уступил дорогу общественному транспорту, в результате чего и произошло столкновение. В свою очередь водитель маршрутки продолжил движение на желтый сигнал светофора по улице Ауэзова, что также является нарушением", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате обоим водителям выписали административные протоколы по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

На территории Акмолинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". В рамках рейда полицейские выявили уже более 23 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Ранее в Турксибском районе Алматы произошла массовая авария с участием автобуса и пяти легковых автомобилей. В результате ДТП за медпомощью обратились шесть человек. По информации полиции, водитель автобуса марки Yutong не справился с управлением и выехал на "встречку".

В Жамбылской области машинист пассажирского поезда предотвратил столкновение с автобусом на переезде. Автобус выехал на пути перед приближающимся составом, а его водитель покинул место происшествия. Информацию о случившемся передали в правоохранительные органы.