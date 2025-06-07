Перегородившую трассу фуру убрали с проезжей части спустя несколько дней на юге Казахстана

В Туркестанской области движение на трассе Тараз - Шымкент полностью восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в "КазАвтоЖоле", передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала нацкомпании, по состоянию на 16:00 7 июня 2025 года последствия ДТП с участием крупногабаритного грузовика на трассе Тараз - Шымкент полностью ликвидированы.

"За несколько дней была проведена масштабная и напряженная работа: специалисты работали круглосуточно, чтобы безопасно извлечь многотонный груз, поднять трал и восстановить проезжую часть. Каждый этап - от расчистки до финального контроля состояния покрытия - потребовал слаженности, техники и высокой ответственности", - отметили в "КазАвтоЖоле".

Теперь движение полностью восстановлено. Участок открыт для всех видов автотранспорта.

"Благодарим водителей за терпение и понимание во время проведения аварийно-восстановительных работ", - обратились в компании.

Напомним, 4 июня в "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 653 км платной автодороги Тараз - Шымкент, вблизи населенного пункта Келтемашат Тюлькубасского района Туркестанской области, произошло ДТП с участием крупногабаритного грузового автомобиля Shacman.

На Машатском перевале у транспортного средства отказала тормозная система, в результате чего водитель не справился с управлением. Грузовик перекрыл проезжую часть в обоих направлениях и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения.

Пострадавших, к счастью, не было. Начались работы по полному восстановлению проезда.

По состоянию на 21:30 6 июня 2025 года движение транспортных средств осуществлялось реверсивно по одной полосе. Одной из основных причин затруднений был крупногабаритный груз, который требовал применения специальной техники.

На четвертый день работ удалось извлечь крупногабаритный груз. Продолжалась операция по подъему трала.