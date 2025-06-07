Акмолинец упал прямо под заднее колесо трактора и погиб

В Акмолинской области пассажир упал под заднее колесо трактора и погиб. Полицейские расследуют уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 6 июня около 13:30 на полевой дороге в 2 км от города Державинска произошло трагическое ДТП с участием колесного трактора-погрузчика Lunking.

"По предварительным данным, несмотря на то, что в кабине транспортного средства предусмотрено только одно посадочное место, пассажир расположился на кассетах фильтра.

Во время движения пассажир, потеряв равновесие, выпал на проезжую часть прямо под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Здесь добавили, что водитель находился в трезвом состоянии. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК. Трактор помещен на специализированную стоянку, ведутся следственные действия.

Отметим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Акмолинской области провели показательный судебный процесс для сотрудников ТОО, на территории которого пьяный тракторист насмерть задавил нетрезвого сторожа. За совершение преступления по неосторожности ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы.