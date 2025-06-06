Девочке ампутировали ноги после ДТП в Астане: какая помощь будет оказана семье пострадавшей

В акимате Астаны сообщили о мерах, принимаемых ведомством в рамках поддержки семьи, в которой случилось горе - девочке ампутировали ноги после ДТП с автобусом, передает NUR.KZ.

Как сообщает акимат в Telegram-канале, в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Астане, с первых дней семье пострадавшего ребенка оказывается всесторонняя помощь.

Представители акимата и автобусного парка встречались с родственниками пострадавшей. Были определены следующие меры поддержки:

страховая выплата за счет полиса автопарка в размере 19,6 млн тенге (на данный момент в рамках закона ведутся процедуры);

(на данный момент в рамках закона ведутся процедуры); дополнительно было принято решение об оказании спонсорской помощи от автопарка в размере 10 млн тенге;

в связи с тем, что семья из Акмолинской области им предложена помощь по аренде жилья на время пребывания в Астане с целью лечения и реабилитации;

обеспечивается медицинская и психологическая помощь;

оказывается сопровождение по вопросам социальной поддержки.

В акимате заверили, что состояние ребенка остается стабильным, она переведена в профильное отделение.

Также обо всех принятых и предложенных мерах родственники пострадавшей девочки были проинформированы.

"Акимат города с самого начала оказывает необходимую помочь, руководствуясь чувством сопереживания и искреннего желания поддержать семью. Наши представители находятся в постоянном контакте с семьей и продолжают предпринимать все возможные меры для обеспечения поддержки и восстановления пострадавшей девочки.

Кроме того, двум пациентам, которые находятся в больницах, оказывается всесторонняя помощь. Они также получат страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 2 июня, в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

А вчера стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

Как выяснилось в дальнейшем, в результате аварии ног лишилась 8-летняя девочка.

В акимате Астаны рассказали, что водитель имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте, а также сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.