В критическом состоянии: автобус сбил школьника в Актобе

Школьник пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе в Актобе - он попал под колеса автобуса. Родители требуют наказать автопарк, передает сайт телеканала КТК.

ДТ произошло на оживленном перекресте в самом центре города, напротив здания областного акимата. Отмечается, что пешеходный переход здесь оборудован светофором.

Сообщается, что мальчик выехал на велосипеде на пешеходный переход, а 33-летний водитель автобуса в это время пытался проскочить на моргающий сигнал светофора.

В итоге произошло столкновение.

Три дня подросток провел в реанимации.

"Средь бела дня на красный светофор он выехал на большой скорости. На пешехода сделал наезд, на моего внука. Он еле живой остался. Сейчас в тяжелом состоянии. Получил травму головы, раскрыт череп, 15 ребер сломаны. Одно ребро прижало легкие", - рассказал дед пострадавшего.

Инцидент прокомментировали в автобусном парке. Водитель отстранен.

"На момент ДТП автобус двигался со скоростью 55 километров в час при разрешенных 40. Все материалы переданы в следственные органы. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - заявил директор ТОО "Автопарк" Акарыс Тлеулесов.

Сейчас водитель находится под подпиской. Родные пострадавшего мальчика требуют наказать не только его, но и сам автопарк.

В полиции выясняют все обстоятельства и напоминают: в целях безопасности велосипедистам необходимо переходить дорогу, как и пешеходам, сойдя с двухколесного транспорта.

"В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок 2011 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК.

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