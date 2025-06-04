Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В критическом состоянии: автобус сбил школьника в Актобе

Опубликовано:

Подросток на больничной койке
Подросток в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

Школьник пострадал в результате ДТП на пешеходном переходе в Актобе - он попал под колеса автобуса. Родители требуют наказать автопарк, передает сайт телеканала КТК.

ДТ произошло на оживленном перекресте в самом центре города, напротив здания областного акимата. Отмечается, что пешеходный переход здесь оборудован светофором.

Сообщается, что мальчик выехал на велосипеде на пешеходный переход, а 33-летний водитель автобуса в это время пытался проскочить на моргающий сигнал светофора.

В итоге произошло столкновение.

Три дня подросток провел в реанимации.

"Средь бела дня на красный светофор он выехал на большой скорости. На пешехода сделал наезд, на моего внука. Он еле живой остался. Сейчас в тяжелом состоянии. Получил травму головы, раскрыт череп, 15 ребер сломаны. Одно ребро прижало легкие", - рассказал дед пострадавшего.

Инцидент прокомментировали в автобусном парке. Водитель отстранен.

"На момент ДТП автобус двигался со скоростью 55 километров в час при разрешенных 40. Все материалы переданы в следственные органы. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", - заявил директор ТОО "Автопарк" Акарыс Тлеулесов.

Сейчас водитель находится под подпиской. Родные пострадавшего мальчика требуют наказать не только его, но и сам автопарк.

В полиции выясняют все обстоятельства и напоминают: в целях безопасности велосипедистам необходимо переходить дорогу, как и пешеходам, сойдя с двухколесного транспорта.

"В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок 2011 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК.

Напомним, в Сарани произошло ДТП с участием мотоцикла и автобуса. От полученных травм несовершеннолетний мотоциклист скончался на месте.

А в селе Кордай Жамбылской области водитель автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Детей с травмами увезли в больницу

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2252376-v-kriticheskom-sostoyanii-avtobus-sbil-shkolnika-v-aktobe/