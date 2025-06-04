Стало известно о состоянии девочки, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане

Стало известно о состоянии госпитализированных после страшного ДТП с автобусом, случившегося в понедельник в Астане. Девочка, лишившаяся обеих ног, пришла в сознание, передает NUR.KZ.

О состоянии пострадавших в ДТП к этому моменту корреспонденту NUR.KZ рассказали в Управлении здравоохранения Астаны.

"По состоянию на 4 июня пострадавшие в результате ДТП, три пациента, продолжают получать стационарное лечение.

Девочка остается еще в реанимации, но уже в сознании. Жизни ничего не угрожает благодаря врачам. Находится под наблюдением. Сегодня, если будет улучшаться ее состояние, возможно, уже переведут ее тоже в отделение профильное.

Рядом будет находиться мама, по уходу за ребенком, также мы подключаем психологов для работы как с девочкой, так и с ее мамой.

Касательно женщины, которая находилась в реанимации, она тоже уже переведена в отделение политравмы, ее жизни ничего не угрожает.

И третий пациент, который был госпитализирован, в отделении также продолжает получать стационарное лечение. Состояние стабильное, без ухудшений", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Астаны.

Наомним, в понедельник, 2 июня, в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

А вчера стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. По уточненным данным, всего бригадами скорой медицинской помощи в стационары города было доставлено 15 человек. Из них госпитализированы трое, состояние госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое.

Как выяснилось в дальнейшем, в результате аварии ног лишилась 8-летняя девочка.

В акимате Астаны рассказали, что водитель имеет общий стаж более 15 лет на пассажирском транспорте, а также сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.