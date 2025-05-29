Два человека попали в больницу из-за ремонтных работ на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области произошло ночное ДТП. Легковой автомобиль въехал на ремонтируемый участок дороги, пострадали водитель и пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Telegram-канале Вечерняя Караганда опубликовали видео очевидцев с места происшествия. На кадрах виден демонтированный участок дороги и пострадавший автомобиль.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что 28 мая около 02:00 на 668 км автодороги "Астана-Караганда-Алматы" 22-летний водитель автомашины "Лада Гранта" допустил наезд на вскопанный участок земли. Сообщается, что на ремонтируемом участке были установлены предупреждающие знаки.

"В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Сегодня также сообщалось, что ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге Семей-граница РФ. Пострадавшая находится в больнице.

А вчера на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от "КамАЗа" прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, есть погибшие.

Ранее произошло ДТП на автодороге Тонкерис – Байсерке – Караой. Три человека погибли, один попал в больницу.