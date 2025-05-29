Автоледи на Lexus попала в больницу после ДТП в области Абай
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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на автодороге Семей-граница РФ. Пострадавшая находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
В Instagram-аккаунте Департамент полиции области Абай сообщил, что дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая около 18:20 на 42 километре автодороги Семей – граница Российской Федерации.
"37-летний водитель автомобиля марки Lexus RX300, двигаясь со стороны города Семей, не справилась с управлением, допустив опрокидывание транспортного средства", - сообщили в полиции.
Отмечается, что пострадавшая доставлена в центральную районную больницу села Бородулиха.
Напомним, вчера на автодороге Алматы-Бишкек произошла авария - отцепившийся от "КамАЗа" прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, есть погибшие.
А на днях произошло ДТП на автодороге Тонкерис – Байсерке – Караой. Три человека погибли, один попал в больницу.
До этого в ЗКО столкнулись два автомобиля Toyota Camry - одна из машин оказалась на "встречке". Погибли три человека, еще четверо пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2250027-avtoledi-na-lexus-popala-v-bolnicu-posle-dtp-v-oblasti-abay/